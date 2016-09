Edito : de grands champions, tout simplement, aux Jeux paralympiques

Le spectacle offert à Rio, pendant une dizaine de jours, par ces hommes et ces femmes atteints dans leur chair ou leur esprit par un dérèglement insidieux de leur mécanique physiologique ou psychique force l’admiration, le respect et l’enthousiasme, car on a eu droit à des empoignades homériques et des numéros de haut vol. Un édito de Jean-Claude Matgen.