Au musée des Archives nationales à Paris, une plongée hallucinante à travers 320 dossiers d’interrogatoire dans les procès faits aux femmes, « présumées coupables » Pendant cinq siècles, la femme fut souvent diabolisée comme « empoisonneuse, infanticide, sorcière, traîtresse, pétroleuse ».

« Le plus horrible, c’est que les tueurs soient des tueuses »

En plein quartier du Marais, se trouve l’hôtel de Soubise, prestigieuse demeure princière, qui abrite depuis 1808 les Archives nationales. Le musée qui s’y niche est certes vieillot et la scénographie assez aride, mais l’exposition qu’il propose jusqu’à fin mars est absolument passionnante. Elle restitue la parole de 320 femmes passées devant des juges, de la fin du Moyen-Age à la fin de la seconde guerre mondiale, et, comme le dit le titre de l’expo, « présumées coupables » parce que femmes.

On y voit les 320 procès-verbaux d’interrogatoire, de Jeanne d’Arc à Arletty en passant par Louise Michel et Violette Nozières, redonnant surtout un peu de la vie et de la souffrance de tant de femmes inconnues mises sur le grill par des hommes uniquement.

Dans l’intéressant livre publié à cette occasion, Claude Gauvard rappelle que le nombre de femmes incarcérées ne dépasse pas actuellement 3 à 4 % de la population pénale et que ce pourcentage n’a pas varié à travers les siècles. Mais identifiée à la paix qu’elle devrait incarner, à un idéal pacificateur face à la violence masculine, « la femme est d’autant plus coupable qu’elle ne devrait pas l’être ». Dès qu’elle sort de son rôle d’épouse fidèle et de mère, elle inquiète et on traque chez elle le diable et la débauche supposée.

Aujourd’hui encore, l’avocat-général dans le procès d’Action directe pour l’assassinat de Georges Besse, s’était exclamé : « Et le plus horrible, le plus choquant, c’est que les tueurs soient des tueuses ».