Demain sort en librairie la version colorisée de "Tintin au pays des Soviets". C’est le fruit d’une aventure à laquelle Michel Bareau, le directeur artistique des éditions Moulinsart qui a procédé à la mise en couleur, n’aurait jamais imaginé participer. "Bien que de par mon métier j’ai longtemps rôdé autour d’Hergé, je ne pensais pas que ça m’arriverait un jour. C’est une énorme responsabilité, confie-t-il. Malgré tout, je n’ai pas senti son regard par-dessus mon épaule lorsque je travaillais." Le résultat, ce sont 138 planches et une nouvelle proposition de lecture de cette première aventure de Tintin.

Les tintinophiles avertis le remarqueront d’emblée, les couleurs affichées n’appartiennent pas à la gamme de tons que l’on retrouve dans la série des albums classiques. "Ce sont des couleurs d’interprétation liées à une époque et non une tentative de coller à celles qu’aurait utilisées l’auteur", explique Michel Bareau. Ces couleurs sont issues de la gamme pastel et donc plus douces. Associées au dessin d’Hergé, l’ensemble n’est pas sans rappeler l’esprit du "Futurisme", ce mouvement littéraire et esthétique né en Italie au début du XXe siècle, qui refuse le passéisme et exalte le monde moderne marqué par la civilisation urbaine, la machine et la vitesse. Voilà qui est fort à propos parce que ça correspond non seulement avec l’époque de l’album, mais aussi parce qu’au pays des Soviets, Tintin multiplie les courses poursuites en voiture, en bateau, en avion et avec des trains.

Gamme de tons

Ce choix d’interpréter les couleurs est pleinement assumé par le directeur artistique de Moulinsart : "Pendant l’entre-deux-guerres, Hergé n’avait pas choisi de grammaire ni de gamme de couleurs. Ce n’est que pour la prépublication dans le journal Tintin et toute la série classique parue par la suite qu’il l’a fait. Nous avions donc toute la liberté d’utiliser à la fois des tons et des nuances de ton qui contiennent toutes les couleurs de l’impression, c’est-à-dire le noir, le jaune, le magenta et le bleu."

La nuance peut paraître subtile, mais aux yeux de Michel Bareau, elle est fondamentale : il ne s’agit pas d’un coloriage mais d’une colorisation. Il compare son travail avec celui qui a été réalisé sur les images en noir et blanc des deux conflits mondiaux utilisées pour la série télévisée "Apocalypse".

Dès 1929 pourtant, deux planches de l’album sont parues en couleurs dans "Le Petit Vingtième" à l’occasion d’un numéro spécial pour Noël. N’aurait-il pas fallu s’en inspirer puisqu’Hergé avait alors supervisé le travail ? "Ce n’était pas une recherche de palettes, juge Michel Bareau. Ce journal était imprimé en noir et blanc. S’il y avait une couleur, c’est parce qu’une publicité utilisait une couleur d’accompagnement. Pour ce numéro spécial, il y en a eu deux : le bleu et le rouge. Hergé les a combinées avec le noir pour obtenir six ou sept tons. C’était simplement pour faire plaisir au lecteur."

Trahison ?

Aussi réussie soit-elle, la mise en couleurs proposée aujourd’hui soulève tout de même une question : ne constitue-t-elle pas une trahison de l’esprit de l’auteur ? "Non, répond Michel Bareau. Hergé a fait cet album en noir et blanc parce qu’à l’époque, il n’était pas possible de l’imprimer en couleurs. Après la guerre, quand les presses offset sont arrivées à maturité, il a tout de suite commencé à colorier toute la série des albums parus en noir et blanc. Mais pour mettre en couleurs les ‘Soviets’, il devait complètement démonter l’album pour le recomposer en planches de quatre strips chacune. C’était un travail énorme qui l’aurait aussi contraint à redessiner des séquences. Il a estimé qu’il y avait plus urgent à faire, d’autant que l’éditeur se posait des questions sur ce livre."