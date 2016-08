Les vagabondages de Véronique Ovaldé

Les quatre grandes banques de Chine minées par une montée des créances douteuses

Les quatre plus grandes banques commerciales chinoises, contrôlées par l'Etat, ont toutes fait état d'une hausse sensible des créances douteuses à leur bilan au premier semestre de l'année, sur fond d'envolée de l'endettement en Chine et d'essoufflement économique.