Lise Charles : "J’écris pour simplifier le réel"

Jeune romancière, Lise Charles a publié en 2015 "Comme Ulysse", qui retrace le parcours de Lou, débarquée avec ses misères d’adolescente aux Etats-Unis où elle devient fille au pair. Un roman qui a obtenu la Mention spéciale du prix Wepler pour son audace, ses excès, son érudition, son originalité. La romancière sera présente à la quatrième édition de l’Intime festival, qui se tient ces 2, 3 et 4 septembre au Théâtre de Namur.





Quel rapport votre travail de romancier entretient-il avec l’intime ? Est-ce un mot qui vous parle ?

Oui, parce que "Comme Ulysse", s’il n’est pas un flux de conscience, nous fait entrer dans les pensées d’une jeune femme. C’est écrit à la première personne, elle raconte ses sensations, ses sentiments assez profonds et la vie dans une famille. D’une manière thématique et formelle, on est donc dans l’intime.

Est-ce quelque chose qui vous intéresse en tant que lectrice ?

J’aime les romans introspectifs, j’aime Virginia Woolf, mais j’aime aussi avoir une sorte de décalage, un exotisme. Mon premier roman se passait en Italie, celui-ci aux Etats-Unis : pour moi c’est important d’avoir une distance. Je serai incapable d’écrire une autofiction car pour moi l’écriture a besoin de distance par rapport à la vie.

"Parce que les choses sont toujours plus claires quand on les écrit que quand on les vit", écrivez-vous.

C’est quelque chose que j’ai thématisé dans ce livre : une des raisons qui me poussent à écrire est la volonté de simplifier le réel qui m’effraie dans sa diversité, je le trouve très désordonné, je veux clarifier la situation, faire des scénarios même s’ils ne suivent pas une ligne, insérer les sensations dans un cadre. C’est ce que j’ai voulu à travers la structure du lire : on part sur quelque chose d’assez confus, il y a une succession d’images, de rencontres qui n’ont pas de lien entre elles, et cela s’organise progressivement dans un schéma narratif. Pour moi, c’est un peu à l’image du passage de la vie à l’écriture.

Lou interpelle le lecteur à plusieurs reprises. Vous-même, pensez-vous au lecteur en écrivant ?

Pas tant que ça, j’avais une fiction dans la tête : Lou était mon amie et me remettait son manuscrit. La quatrième de couverture qui, au départ, était une préface, est écrite à la première personne : c’est moi qui parle, j’imagine une sorte d’amitié entre l’auteur et cette adolescente. Par ailleurs, j’ai utilisé le procédé un peu archaïque mais intéressant de "La vie de Marianne" de Marivaux (un roman écrit en quelques longues lettres adressées à quelqu’un dont on ne connaît pas le nom), que j’ai employé de manière ironique mais qui est aussi une forme d’hommage à cette littérature que j’aime beaucoup.

Votre roman regorge d’hommages ; Ulysse, Peter Pan, Lolita, Virginia Woolf, "Lettres à Lou" de Paul Eluard. Parce qu’ils vous ont nourrie ?

Ce n’est pas une volonté consciente de rendre hommage, je lis énormément pour ma thèse (sur les romans des 17 et 18e siècles, la question du suspense et la manière dont on élabore un roman). Je suis complètement nourrie de cela et de textes latins et grecs lus lors de ma formation classique, ma vie est faite de tout ça. Donc Lou est une narratrice paradoxale qui fait semblant d’être inculte, mal élevée, qui confond les références – d’ailleurs la plupart du temps, celles-ci sont fausses, mais le lecteur sait qu’il y a un jeu avec une supranarratrice. Or Lou quand elle le veut, retrouve très bien ses esprits et sait très bien écrire.

Pourquoi mettez-vous en scène un trouble permanent entre deux langues, deux mondes ? Pour pousser le lecteur à s’interroger, à ne rien prendre pour argent comptant ?

Je pose la question de notre place dans la société. Je ne me sens pas de place définie, je n’ai pas envie d’en avoir or, quand on devient adulte, il y a comme un masque qui tombe sur le visage, on s’installe dans un métier, dans un caractère, dans un rôle social : j’ai vu beaucoup de gens faire ça, je veux me battre contre ça sans être sûre d’y échapper. Je veux laisser le lecteur libre face à ce personnage que je déteste souvent. Si parfois elle m’attendrit, je la trouve insupportable, très agaçante.

A un moment donné, elle dit : tu vois que je me suis montrée sincère, je me suis montrée comme je suis… Comment définiriez-vous la sincérité du romancier : y a-t-il pour vous un contrat tacite entre l’auteur et son lecteur ?

C’est tout le problème du roman à la première personne : quand on n’a qu’une voix narrative, on est obligé de croire ce qu’on nous raconte, il n’y a personne pour le contredire. Et donc c’est extrêmement gênant face à un narrateur qui n’est pas tout à fait fiable. Je voulais qu’un malaise s’installe sur la question de la sincérité : on est forcé de la croire, mais qu’est-ce que veut dire croire quand on est dans un fiction ?

D’autant qu’à la fin on bascule dans le conte et le rêve… Ces mondes enchantés sont-ils pour vous liés à la charnière vers le monde adulte, comme Peter Pan l’illustre, ou pensez-vous qu’on a besoin de ces mondes enchantés toute sa vie ?

J’ai l’impression d’en avoir besoin, j’aime la littérature enfantine car il y a une simplification du réel, des affects, des sentiments, une pureté narrative qui pour moi est très importante.





Lise Charles, "Comme Ulysse", P.O.L., 399 pp., env. 18,90 €