Magyd Cherfi: de Zebda à la sélection du Goncourt

Le troisième roman de Magyd Cherfi est sélectionné pour le prix Goncourt. C'est inattendu pour le parolier et chanteur du groupe toulousain Zebda. C'est aussi un rêve pour ce fils d'immigré kabyle qui est né et a grandi dans une cité.





L’improbable itinéraire d’un enfant des cités

Magyd Cherfi n’en revient toujours pas. Lui le fils d’immigré kabyle, le môme issu des cités françaises à la sinistre réputation, est en lice pour le Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires francophones. Son troisième roman, "Ma part de Gaulois", figure parmi les 16 ouvrages de la première sélection du jury. A 54 ans, c’est un rêve d’enfant qui se concrétise pour celui qui s’est fait connaître dans la musique en tant que parolier et chanteur du groupe Zebda.

C’est à Toulouse qu’il naît en 1962, dans la cité des Izards, au nord de la ville, où s’entassent immigrés et gitans. C’est là aussi qu’a grandi Mohamed Merah, le terroriste qui a assassiné sept personnes en mars 2012.

Magyd Cherfi sera le premier Arabe à y décrocher son bac, raconte-t-il dans son livre. De quoi faire la fierté de sa mère qui a choisi de faire de lui l’élu de la famille, celui qui réussira, au détriment de ses frères et sœurs. Une réussite qui a un prix. Parce qu’il est bon élève et qu’il s’exprime poliment, il se voit affubler dès l’école du sobriquet de "pédale". Pas de quoi le pousser à renoncer à sa passion pour l’écriture et le cinéma. Il tente le concours d’entrée de l’Institut des hautes études cinématographiques mais il échoue.

(...)