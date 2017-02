L’actualité de 2016 n’a pas vraiment prêté à rire, et il est à craindre que 2017 soit à l’avenant. Pour éviter à ses contemporains de sombrer dans la sinistrose, le Belge Marc Dubuisson, alias @UnPied leur prescrit (presque) quotidiennement des petites doses d’humour absurde et de dérision. Publiées sur les réseaux sociaux et dans le supplément week-end du quotidien "Les Echos" (où il a pris la succession du regretté dessinateur suisse Mix&Remix ) elles sont désormais rassemblées en un recueil intitulé "Ab Absurdo".

Fonctionnaire au ministère de l’Intérieur de son état, Marc Dubuisson est, à ses heures perdues, auteur de bande dessinée. Il est l’auteur de l’iconoclaste mais poilant "La nostalgie de Dieu", dans lequel il envoie le Créateur en psychothérapie, et qui a été adapté au théâtre. Pour James ("Open Space", "… à la folie"), il a scénarisé les mésaventures de "Charles Charles, Profession président" - un chef d’Etat vaniteux, mufle et incompétent (ça existe).

Avec "Ab Absurdo", Dubuisson s’essaie à la dynamique du strip. "J’avais envie de faire du strip d’actualité depuis longtemps, explique-t-il. Les scénarios s’accumulaient parce que je ne trouvais pas de dessinateur. Beaucoup de gens qui aimaient les autres livres me demandaient pourquoi je ne dessinais pas moi-même. Je les prenais pour des fous" , confesse-t-il, conscient des limites de ses talents de dessinateur. "J’en ai eu marre de chercher et je me suis dit que finalement j’allais le faire moi-même. Au final, il apparaît que mes idées fonctionnent bien avec mon dessin."

Absurde, n’est-il pas

...