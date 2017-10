Le patron de la librairie Filigranes expose ses recettes actuelles et sa stratégie pour faire face à la puissance commerciale du géant Amazon: "On va aussi se lancer dans la vente en ligne parce qu'il y a une véritable demande dans certains pays. En Belgique, Amazon n'a qu'à bien se tenir, parce que Filigranes a une vitrine." Marc Filipson évoque également la législation sur le prix unique du livre, la suppression de la "tabelle" et le coût de l'imprimante de livres. Marc Filipson est l'Invité du samedi de LaLibre.be.





Quel est votre secret pour combattre les géants du Net comme Amazon ?