Marlon James, la nouvelle voix de la Jamaïque

Depuis que "Brève histoire de sept meurtres" a reçu le Man Booker Prize en 2015 - prix qui, chaque année à Londres, couronne une fiction rédigée en anglais par un auteur vivant -, Marlon James saute d’un avion à l’autre, sillonnant sans relâche la galaxie anglo-saxonne. Premier auteur jamaïcain à avoir décroché cette prestigieuse distinction, il est devenu un symbole adulé dans son pays. "L’accueil a été formidable", expliquait-il lors de son passage à Bruxelles en juin dernier."Le livre a permis de réactiver un certain nombre de discussions, notamment politiques." Car ce qui est le troisième roman de Marlon James est bien un livre à portée politique. Œuvre chorale complexe, épique, passionnante, qui part de la tentative d’assassinat de Bob Marley en décembre 1976 pour déployer jusqu’à nos jours les destinées d’une foule de personnages évoluant entre vie politique, gangs, trafic de drogue, journalisme et CIA, "Brève histoire de sept meurtres" n’a rien de bref (près de 900 pages) et compte… plus de sept meurtres. "Nous avons grandi avec la politique, elle affectait tous les aspects de notre vie", se souvient Marlon James qui a toujours voulu se pencher sur la Jamaïque de son enfance. "Tous les écrivains minoritaires font forcément référence à leur histoire."

Un Chanteur, une universalité

Absent mais omniprésent, Bob Marley est ici simplement désigné le Chanteur. "Il est une icône, un symbole de l’autodétermination, de la paix, d’une culture jamaïcaine qui savait s’imposer au reste du monde. Il a permis d’imaginer que les artistes jamaïcains n’étaient pas seulement des gens de la classe dominante ou des Blancs, mais qu’ils pouvaient aussi venir du peuple." Dans le roman, Bob Marley est une figure récupérée par tout le monde. "C’est encore le cas aujourd’hui. Il représente un art qui a vocation à l’universalité. Ce qui compte, c’est la vision et l’intégrité de ce que l’on crée : c’est ce qui permet d’imposer son travail au reste du monde, et c’est ce qu’il est parvenu à réaliser au long de sa carrière."

A la lecture de ces pages d’une intense noirceur, l’on pense à James Ellroy ou à Quentin Tarantino. Marlon James, lui, reconnaît aussi l’influence de Jean-Claude Izo, Jean-Patrick Manchette, Roberto Bolaño, mais pas seulement. "Sans Virginia Woolf, sans Marguerite Duras, je n’aurais pu écrire ce livre. Toutes deux ont eu un rôle fondamental : ‘Mrs Dalloway’ et ‘L’Amant de la Chine du Nord’ ont à ce point nourri certains personnages que leur apport a été essentiel." A côté de la violence, il y a aussi une importante part d’humanité, incarnée par Nina Burgess. Un être de papier que Toni Morrison aurait pu créer. "C’est une survivante, qui parvient à traverser les difficultés en se métamorphosant sans cesse. Elle endure tout avec dignité : c’est ce qui fait que je tiens beaucoup à Nina - même si je me sens assez proche de plusieurs personnages, même des pires. Elle est la seule à mettre tout sur la table, elle déchire le vernis pour se montrer sous son vrai jour, et ainsi dévoiler l’hypocrisie de la société."

La vraie Jamaïque. Quelle vraie Jamaïque ?

