C’est Hélène Carrère d’Encausse, la secrétaire perpétuelle de l’Académie française qui l’a annoncé mercredi : l’écrivain et académicien français Michel Déon s’est éteint dans sa demeure irlandaise, à 97 ans, des suites d’une embolie pulmonaire.

Il était né au sortir de la Grande Guerre, le 4 août 1919, à Paris, sous le nom d’Edouard Michel. Famille bourgeoise, enfant unique, il s’évade du XVIe arrondissement grâce aux livres, qui deviennent ses meilleurs amis. Etudiant en droit, fortement marqué par les émeutes antiparlementaires du 6 février 1934 - qui feront 15 morts et provoqueront la chute du second gouvernement Daladier - il s’engage dans l’Action française, mouvement politique nationaliste devenu monarchiste sous l’influence de Charles Maurras.

"Les Poneys sauvages"

Mobilisé en 1940 - dans les troupes du général de Lattre de Tassigny - il retrouve la vie civile à Lyon, en 1942, où il devient secrétaire de rédaction du journal du même nom, de plus en plus ancré à droite et qui soutient le régime de Vichy. Un passage qu’il ne reniera jamais, comme il le confiait au "Point", en 2011. "Je n’y vois rien de honteux. J’étais un grand lecteur des classiques, de latin et d’historiens, c’était mon jus, confiait-il. Maurras détestait le fascisme. Il pensait que la monarchie, c’était le pouvoir modéré, qui ne tient pas sa force des élections, mais des traditions."

A la Libération, quand d’autres sont lourdement condamnés, lui se voit retirer sa carte de presse pour deux ans. Dans son roman "Les Poneys sauvages", couronné du prix Interallié en 1970, il écrit : "A vingt-six ans, nous n’étions plus la jeunesse. On nous avait volé notre temps de joie, tué nos amis, ruiné nos enthousiasmes. Nous ne pourrions plus jamais croire à la Justice, à la Vérité, à l’Honneur."

La Grèce

Pour oublier la guerre, pour oublier cette France qui ne lui promet plus rien, il prend la route. Grâce à une bourse Rockefeller, il sillonne la Suisse, l’Italie, le Canada et les Etats-Unis. Les grands espaces le marquent à jamais, autant que la littérature qu’il dévore. A son retour en France, il écrit. Ses pages sont désenchantées, ses héros imbibés d’alcool, fous de vitesse, flirtent avec la mort. C’est le temps de "Je ne veux jamais l’oublier" (Plon, 1950) et de "Les Gens de la nuit" (Plon, 1958). C’est à cette époque qu’on le rattache à des auteurs comme Roger Nimier ou Antoine Blondin qui disait de lui : "C’est la personne la plus intelligente que j’ai jamais rencontrée."

Mais à l’inverse de nombre de ses camarades de plume du courant des "Hussards", ce mouvement littéraire de la jeune droite des années 50 opposés à Sartre, à l’existentialisme et à de Gaulle, Déon n’est pas autodestructeur. Fuyant une nouvelle fois son pays et d’hypothétiques démons, il choisit la Grèce et l’île de Spetsai pour poser ses valises, en famille, avec son épouse Chantal. Il en ramènera de magnifiques récits - "Le Balcon de Spetsai" (Gallimard 1961) et "Le Rendez-vous de Patmos" (Plon 1965), notamment.

Un taxi mauve

Mais le pays, peu à peu colonisé par le tourisme, ne plaît plus à l’auteur. Alors, une nouvelle fois, il part en quête d’un ailleurs qui pourrait accueillir ses ambitions littéraires et son désir de quiétude. L’Irlande sera cet endroit rêvé, où il achète, en 1974, un presbytère, dans le comté de Galway.

Ses prix - l’Interallié, donc pour "Les Poneys sauvage" (Gallimard) et le Grand Prix du roman de l’Académie Française pour "Un taxi mauve" (Gallimard 1973) - en poche, commence une nouvelle vie, celle d’un auteur très prolifique.

Surproduction éditoriale

Pour autant, Michel Déon n’en oublie pas la France, où il rentre régulièrement. En 1979, il est élu à l’Académie française, au fauteuil de Jean Rostand. Dans un livre d’entretien avec sa fille Alice, "Parlons-en…" (Gallimard, 1993), il déclarait : "Ce que je dois à la France : une langue, un trésor littéraire, une certaine tournure d’esprit et des amitiés."

Curieux de tout, il était resté un grand lecteur et ne manquait jamais de soutenir ceux qui avaient eu l’heur de lui plaire. On pense à Emmanuel Carrère, ou Jonathan Littell dont il défendit bec et ongles "Les Bienveillantes".

"Je déplore l’invasion de l’autofiction. Le ‘je’ ne m’intéresse pas. Il y a aussi une surproduction éditoriale qui fait qu’on a un réflexe de dire ‘non, c’est trop’. Et je souhaiterais que l’activité littéraire redevienne plus désintéressée", confiait-il encore au "Point".