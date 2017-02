Miguelanxo Prado est de retour. Un événement. L’auteur espagnol de bande dessinée, bien ancré dans sa Galice, ne cultive pas le goût de la rareté mais reconnaît : "Je suis assez lent. Je suis un vrai artisan, je fais tout moi-même." En un peu plus de trente ans de carrière, Miguelanxo Prado a développé un sens de l’observation des petits défauts du quotidien qui nous ont valu quelques pages d’anthologie notamment dans ses "Chroniques absurdes" ou dans "La demeure des Gomez". Mais Prado s’est aussi permis des voyages aux confins de notre monde dans le très beau "Trait de craie" ou "Adraén". Cette fois, grande première, il nous propose un polar. Un genre qu’il n’avait jamais exploré jusqu’ici et qu’il nous sert à sa sauce… contemporaine et sociétale.

Les banques dans le collimateur

Les meurtres pleuvent, les enquêteurs sèchent. Point commun entre tous ces morts ? L’empoisonnement mais aussi le fait qu’ils travaillaient tous dans le monde des banques. Univers forcément impitoyable et particulièrement décrié en Espagne après le crack de 2008.

"J’ai évidemment été touché par la catastrophe humaine qui a suivi la crise bancaire. Soudain, on a vu des milliers de personnes âgées complètement démunies. Beaucoup ont perdu énormément d’argent parce qu’elles avaient fait confiance aux banquiers qui leur ont laissé miroiter de gros retours sur investissements. Mais elles n’avaient pas été informées des risques liés à ces placements. Du coup, on a vu des tas de retraités obligés de chercher un travail alors qu’ils avaient économisé toute leur vie", explique Miguelanxo Prado. Ces "petites gens", c’est la substantifique moelle de son travail d’auteur. Impossible de demeurer insensible. "Je voulais parler de cette situation, je voulais poser les questions, faire réfléchir mais aussi mettre le doigt sur ce qui n’avait pas fonctionné. Le sujet était complexe et, par nature, pas très amusant. Le traiter sous la forme d’un polar était une manière, pour moi, de me faciliter la tâche." Mais, dans la foulée, Prado reconnaît son erreur. "Le polar, on se dit que c’est facile, mais c’est terrible. Cela demande une attention de tous les instants dans la composition de l’intrigue. Qui plus est, en traitant un sujet qui avait un impact aussi puissant sur le quotidien des gens qui m’entourent, je ne sortais jamais de mon album. Le travail d’auteur de bande dessinée est un travail de misanthrope, seul dans son atelier. Mais quand on quitte sa table de travail, on quitte cet univers et on revient dans le réel. Cette fois, c’était différent. Même quand j’allais au supermarché, j’étais confronté à la réalité que je décrivais. Je voyais ces petites dames qui demandaient le plus petit morceau de viande possible pour que cela reste dans leur budget. C’était vraiment lourd comme ambiance."

(...)