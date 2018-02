Voici, enfin, la grande biographie que valent à Gabriele D’Annunzio la place qu’il occupe dans la littérature européenne, et une vie de Don Juan et de condottiere. Elle est signée Maurizio Serra, ancien ambassadeur d’Italie à l’Unesco, qui nous a déjà donné un brillant "Malaparte, vies et légendes" (2011) et un pénétrant "Italo Svevo ou l’Antivie" (2013).