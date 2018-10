Paru en août dernier, Avec toutes mes sympathies, le livre dans lequel Olivia de Lamberterie évoque le suicide de son frère, reçoit un très bel accueil et est déjà sélectionné pour plusieurs prix littéraires dont le Renaudot et l'Interallié.

Dans cet essai, poignant et joyeux, drapé dans la dignité et la sincérité, la célèbre chroniqueuse littéraire de Télématin, du Masque et la plume ou du magazine Elle, dit l'immense chagrin que cette disparition a provoqué en elle, sa détresse mais aussi les souvenirs plus heureux qu'elle a connus avec ce frère solaire, Alex qui, à 47 ans, a décidé de sauter d'un pont, à Montréal, pour en finir avec la vie.