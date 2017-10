Joyce Carol Oates a beau avoir 79 ans, elle continue plus que jamais à écrire. Quand ce n’est pas un livre (déjà plus de 80 romans et recueils de nouvelles), ce sont des poèmes, des articles et des tweets (elle a écrit 61000 tweets et a 184 000 abonnés). Cette graphomane magnifique, au visage de madone de la Renaissance, n’a pas son pareil pour explorer l’âme humaine, y compris dans ses plus troubles violences.