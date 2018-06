Histoire de lui faire plaisir, une jeune femme assiste à une soirée où est célébrée la promotion professionnelle de son financier de mari. Entre canapés et champagne, une amie commune lui lance : "Tu te rends compte qu’il passe number two ?" La "femme de" comme la narratrice se qualifie se retient de dire : "Moi aussi, dans l’intimité, je suis passée number two ". Elle préfère s’éclipser.