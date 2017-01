Quand Patrick Dewaere s’est donné la mort, le 16 juillet 1982, Enguerrand Guépy n’avait que huit ans. Et pourtant, dit-il, "c’est rentré dans mon cœur". De sa filmographie, l’écrivain ne connaissait rien, ou presque, mais il a eu, ce jour-là, le sentiment de perdre un frère. Pendant des années, il a vécu avec cette béance et cette sidération. Il a écrit des livres - "L’Effervescence de la pitié", "L’Eclipse" -, s’est construit une vie mais, toujours, la présence de l’acteur laissait comme une ombre. Pendant dix ans, il a réfléchi à la meilleure manière d’en parler, de l’écrire. Il a choisi le roman d’une dernière journée, celle où tout va basculer, et dans laquelle on lit en filigrane tout ce qui a fait de Dewaere l’homme fragile et le comédien surdoué.

Patrick Dewaere aurait eu 70 ans aujourd’hui. Qu’est-ce que ça vous inspire, à vous ?

Je me dis que le voir vieux, c’est impossible. Il pourrait, il devrait avoir 70 ans aujourd’hui. Mais comme tous les gens qui partent jeunes, on est marqué parce qu’on les voit jeunes éternellement. C’est le pouvoir de fascination qu’ils ont. Dewaere a ça : il est parti en pleine gloire, jeune, beau. Donc on n’arrive pas à se l’imaginer vieux, et pourtant il pourrait avoir les cheveux blanchis, être un peu ventripotent. Ou pas. Il serait amené à jouer des rôles de grand-père. Mais non : pour nous, il reste éternellement le jeune rebelle, révolté et exalté du cinéma français.

Vous l’abordez sous l’angle de sa dernière journée. C’était un exercice compliqué ?

Je ne pouvais pas tout mettre. J’ai donc choisi les éléments qui me semblaient les plus intéressants pour l’aspect dramatique, ceux qui vont servir la narration. Pour moi, Patrick Dewaere, c’est vraiment quelqu’un qui pouvait être heureux cinq minutes et déprimé l’instant d’après, par un rien. Il était capable de verser dans les deux côtés… Par exemple, il y a cette dernière interview qu’il donne à un média québécois, quelques jours avant sa mort. A un moment, il a un mouvement de bras, sur la main du journaliste, suite à une question qui avait l’air totalement anodine mais qui le met complètement en branle. Mon roman, c’est ça : ces petits signes qui n’ont l’air de rien mais qui pour Dewaere ne l’étaient pas.

Sa mort par suicide était, en plus, d’une brutalité et d’une violence folle. Quand on est enfant, c’est quelque chose qui marque plus encore ?

Je ne sais pas si la violence a joué un rôle. Le suicide, la balle dans la bouche, je ne me rappelle plus trop, de ça. Dans mon entourage, il y avait un oncle qui lui ressemblait pas mal et qui n’était pas forcément aimé dans ma famille… Pourtant, ils étaient un peu fracassés aussi, chez moi. Je me souviens d’une de mes tantes qui m’a dit : "Ça devait arriver, il était fou". J’ai trouvé ça totalement injuste.

Ce suicide, vous ne l’abordez pas frontalement, ou très peu dans le livre. Pourquoi ?

Pour le coup, ça a été une grosse réflexion. Et puis, pendant l’écriture, j’ai eu le sentiment que je ne devais pas en mettre plus. Ce que j’aime, chez Dewaere, c’est que c’est quelqu’un qui va très loin, mais qui a toujours une forme de pudeur. On le voit nu, il joue des rôles de fou, mais il y a de la pudeur. C’est peut-être pour ça que je n’ai pas eu envie de décrire la cervelle qui explose. Ce n’est pas mon style, dans ce livre. Je n’ai pas choisi un côté trash et, finalement, je pense que ça correspondait plus au personnage. Le suicide, ça reste quelque chose d’incompréhensible : on peut tout imaginer, mais on n’aura jamais les raisons.

"Un fauve", Enguerrand Guépy, éditions du Rocher, 192 pp., env. 18 €.