Après Jean Echenoz (en 2016) et Michel Houellebecq (en 2015), c'est à Paul Veyne qu'a été attribué le prix de la Bibliothèque nationale de France 2017. Doté de 10000 €, cette récompense instituée en 2009 couronne un auteur français vivant de langue française pour l'ensemble de son oeuvre, quelle que soit sa discipline et ayant publié lors des trois dernières années. Professeur honoraire au Collège de France, Paul Veyne est l’un des plus grands historiens français de l’Antiquité romaine. A l'occasion de la publicatoin de sa nouvelle traduction de "L'Enéide" de Virgile, nous avions rencontré en 2012 celui dont la vocation fut précoce : enfant, il séchait les cours pour se réfugier au musée archéologique de Nîmes où il fut repéré par un des conservateurs qui le prit sous son aile.

Philippe Brunet a retraduit Homère, André Miquel et Jamel Eddine Bencheikh “Les Mille et Une Nuits”, vous “L’Enéide”. Y a-t-il un mouvement de retraduction des classiques ?

Je le pense. Pour cette raison : toute traduction doit être refaite au plus tous les cinquante ans, pas seulement pour le progrès de la science, qui est réel, même pour Virgile, mais aussi parce qu’un langage est ou n’est plus à la mode. Le beau style académique français, dans lequel on traduisait Virgile et qui aura bientôt un siècle, n’est plus lisible.

L’exigence a changé…

Aujourd’hui, on est dans l’extrême rigueur. Les érudits français sont des humanistes qui n’ont jamais fait attention avec précision à la langue de Virgile, contrairement aux Anglo-Saxons d’Oxford et de Cambridge. J’ose dire avec forfanterie que, dans ma traduction de “L’Enéide”, il y a six vers qu’aucun traducteur français n’avait encore compris. J’ai su la bonne traduction de trois d’entre eux grâce aux Anglais, je me suis risqué à en proposer une pour trois autres.

Certains pensent que le traducteur est un écrivain à part entière. Qu’en pensez-vous ?

Non. Enfin, il doit disposer d’un contingent de connaissances de sa langue assez grand pour pouvoir traduire, mais un universitaire normal peut le faire. De plus, il existe pour le français un admirable instrument : le Littré.

Quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous avez été confronté ?

Toutes les dix pages, il y a un passage où les érudits se disputent pour en déterminer le vrai sens. Il y a des moments où le traducteur que je suis a pris le parti de prendre parti, d’autres où je dis que deux interprétations sont possibles sans spécifier laquelle est la bonne.

Quand avez-vous découvert “L’Enéide” pour la première fois ?

A la composition de latin du 2e trimestre en classe de 3e. Il y avait douze vers de Virgile à traduire et, immédiatement, la beauté de son écriture – mais je crois que tous les enfants qui font encore du latin y sont sensibles – m’a comme pénétré. Cette écriture sans arrêt au-dessus du niveau de la prose, poétique sans jamais avoir des afféteries, des simulacres, des à-peu-près, est une langue dont je ne connais pas l’équivalent.

Quels attraits le lecteur actuel peut-il trouver à ce texte ?

Ce n’est pas une épopée, c’est un récit romanesque, une heroic fantasy même, avec des démons, des anges, des apparitions, des voyages sous terre… Le tout noyé dans un flou artistique. Par exemple, quand Didon et Enée sont dans les bras l’un de l’autre, bien que l’un parle grec et l’autre punique, cela n’a pas l’air de faire difficulté. Puis il y a les ellipses. C’est du cinéma, en fait, un film d’action très rapide. Si par hasard les Troyens débarquent sur une côte inconnue, on apprend qu’ils tirent la vaisselle et se mettent à manger en six vers. On s’étonne et on se dit : Virgile est en train de préparer un sale coup. Exactement comme dans un western. Quand tout est calme, on sait que la tempête va se lever.

Chez Virgile, histoire et légende s’entremêlent…

Pour nous, il est urgent de distinguer l’histoire et la légende. Dans un domaine fort délicat, parlant avec des scientifiques, je leur disais : c’est comme tel épisode de la vie du Christ. Stupéfaits, ils me demandent : mais le Christ a réellement existé ? Bien sûr qu’il a existé, c’est le personnage le mieux connu avec Jules César ! Il était fondamental pour eux de distinguer l’histoire de la légende, de savoir si Romulus ou si Enée était une légende. Pour nous, c’est une question secondaire. Dans ces vieilles époques, il y a des légendes. Pour eux, il n’était pas urgent de trier la vraie histoire comme on le fait depuis 1800.

“L’Enéide” n’apporte aucun message, ni politique ni religieux, écrivez-vous. Quel était l’objectif de Virgile ?

Virgile est, je ne dis pas nationaliste, mais patriote. Il écrit une légende patriotique sur un personnage dont il sait qu’il est légendaire. Après tout, un grand peuple a bien le droit d’orner de belles légendes ses origines. Cela ne fait pas un drame.

A un enfant curieux mais hésitant qui demanderait à quoi sert d’étudier le latin, que répondriez-vous ?

Les semaines paires, je déplorerais la perte du latin comme je déplorerais la disparition des baleines; les semaines impaires, je dirais : y’en a marre de ce latin, de toute façon ils ne le savent pas assez pour le lire, et puis, qu’importe, tout le monde aime la littérature russe, et combien savent le russe ? C’est en français qu’on le lit. L’important n’est pas là. Donc qu’on supprime le latin et qu’on n’en parle plus ! Mais qu’on crée à Paris un institut semblable à l’Ecole des langues orientales où débarquent des gens qui, subitement, se sont entichés de Madagascar et veulent parler le malgache. Là, on apprendrait, à partir de zéro, et en deux ans si on est motivé, le grec et le latin. A chaque génération, il suffit de cinquante personnes qui savent bien le latin et le grec pour écrire des livres sur l’Antiquité et refaire les traductions. C’est ce que je pense une fois par semaine. Les autres fois, je regrette cette situation parce que j’aime le latin et le grec, plus le grec que le latin d’ailleurs.

Le latin ne forge-t-il pas une gymnastique mentale ?

Oui, mais la syntaxe allemande et le chinois le font tout autant. Et puis le latin est trop facile parce que le français aide à savoir le latin, et non l’inverse. Si vous savez ce qu’est une rose, vous comprenez ce qu’est “rosa”.

Tant avec “L’Enéide” qu’avec votre “Musée imaginaire”, on vous sent bouleversé par la beauté. Qu’est-ce que la beauté ? Est-ce qu’elle s’acquiert ?

Non, cela saute aux yeux tout de suite ou jamais. Il est vrai que cela saute aux yeux chez certains plus que chez d’autres, mais je crois que c’est à tout le monde. Simplement, il ne faut pas déformer le goût.

Il faut emmener les enfants dans les musées…

Je vais être séditieux : il faut les y mener en les laissant voir, non en leur faisant regarder, et oublier à l’école l’histoire de l’art. Du moment que c’est une matière obligatoire, exigeant une sensibilité qu’ils n’ont pas, vous les dégoûtez. Ma solution : exposer soixante chefs-d’œuvre très bien reproduits, grandeur nature, dans les allées de toutes les écoles. En passant, ils les voient, s’en imprègnent, savent que cela existe, et leur œil commence son chemin.

Virgile, “L’Enéide”, présentation et nouvelle traduction de P. Veyne, Albin Michel/Les Belles Lettres, 429 p., env. 24 €