"Comment pensent les forêts" : voilà un titre qui précipitera les âmes romanesques dans les cascades de l’imagination. L’ouvrage d’Eduardo Kohn est brillant, mais il n’a rien de romantique. Sa publication originale en 2013 a marqué un tournant important dans l’anthropologie, comme le confirme Philippe Descola, professeur au Collège de France, dans sa belle préface de la traduction française, qui paraît aux éditions Zones sensibles. Il faut d’ailleurs applaudir le superbe travail effectué (une nouvelle fois) par cette maison bruxelloise qui, depuis 2011, combine sciences humaines et orfèvrerie du livre.

Après un premier séjour en 1992, Eduardo Kohn a passé quatre ans parmi les Runa, peuple quichua vivant dans le Haut Amazone équatorien, l’un des écosystèmes les plus complexes au monde. Enseignant à l’université McGill (Montréal, Canada), il a cherché dans la forêt tropicale un moyen de répondre à cette question : comment bâtir une anthropologie "au-delà de l'humain", qui rende compte de nos interactions avec des formes de vie non humaines ? Quels outils mettre en œuvre pour reconnaître et s’inspirer de ces formes de communication multiples, sans les inféoder à la représentation et au langage propres à notre espèce ?

Esprits et pensées, artefacts et animaux, rêves et plantes : rien n’est exclu de cette "anthropologie au-delà de l’humain" parce que, montre Eduardo Kohn, "la pensée s’étend au-delà de l’humain" . [...]