Avec pour seules armes leurs livres, Amos Oz et David Grossman continuent à plaider pour la paix, pour une solution à deux Etats, israélien et palestinien, qui pourraient vivre côte à côte avec les mêmes droits. Malgré 60 ans d’occupation israélienne, malgré le terrorisme de Daech et consorts, malgré le populisme, le racisme et l’antisémitisme qui reviennent en force comme dans les années 30, comme si on avait déjà oublié les horreurs du XXe siècle, ils continuent à croire en une humanité qui pourrait être sans haine et sans peur.