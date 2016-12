Pionnière de la littérature jeunesse, écologiste et féministe avant l’heure, Beatrix Potter (1866-1943) naissait à Londres voici cent cinquante ans. Elevée par des parents stricts sous l’ère victorienne dans une belle et riche demeure bourgeoise, elle se passionnait pour la nature et les animaux, ses seuls compagnons, hébergés dans sa salle d’étude. Lors de ses vacances d’été en Ecosse ou dans la région anglaise des Grands Lacs, elle observait la faune et la flore. Puis les dessinait des heures durant avec une précision presque scientifique. Sa carrière, elle la débute à compte d’auteur avec la publication de "Pierre Lapin" qui finira, en 1902, par être édité chez Frédérick Warne. Au grand dam de ses parents. Qu’une femme travaille et gagne de l’argent était en effet extrêmement mal vu dans son milieu. Mais rien n’arrêtera sa détermination et, toute sa vie, elle vivra de ses passions. Autonome financièrement, elle achète sa première propriété dans la région des Grands Lacs. A la même époque, elle est confrontée au décès de son éditeur Norman Warne, quelques semaines seulement après leurs fiançailles. A 47 ans, elle épouse son notaire et s’établit à Sawrey de manière permanente. Peu à peu, l’élevage d’animaux et les travaux de la ferme l’emportent sur l’illustration et sur ce monde de personnages croqués sur le vif, tous emplis d’une vérité audacieuse et comique, héros de contes devenus des classiques de la littérature enfantine.

A sa mort, en 1943, elle fait don de plus 1 600 hectares et d’une quinzaine de fermes à la nation britannique. Non sans avoir contribué à la fondation du National Trust, la plus grande autorité protectrice des châteaux, domaines et sites de Grande-Bretagne. Cette vie passionnante, Marie-Aude Murail la romance magnifiquement dans "Miss Charity" que L’école des loisirs vient de ressortir en Médium poche. Autre événement lié à cet anniversaire, la publication d’un inédit de Beatrix Potter, "Miss Kitty", illustré par Quentin Blake (Kent, 1932), le fameux illustrateur de tous les Roald Dahl. Un signe qui ne trompe pas. Et un livre qui semblait l’attendre, précise-t-il en riant puisque la Miss Kitty en question - une chatte qui mène une double vie, part à la chasse et s’en mord les pattes - a choisi de s’appeler "St Quintin". On aurait voulu l’inventer… Bien que très sollicité dans le cadre de l’année Roald Dahl, Sir Quentin Blake, anobli par la reine Elizabeth II en 2013 et chevalier de la Légion d’honneur, a accepté de répondre à nos questions au lendemain d’un Noël tranquille et à l’issue surtout d’une année très chargée.