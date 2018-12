Tintin au Congo est de retour en librairie. L’occasion pour certains polémistes de (re)sortir tous les arguments à charge d’Hergé et d’une certaine Belgique forcément néocolonialiste et paternaliste quand les aficionados de l’œuvre du maître n’y voient que l’expression d’un talent graphique pur et une interprétation d’un sentiment généralement convenu à l’époque.

(...)