Salman Rushdie : "La migration est une richesse, pas une menace"

Salman Rushdie est devenu, à son corps défendant, célèbre par la fatwa –toujours en vigueur- lancée contre lui en 1989 par le régime iranien. Mais il est d’abord un grand écrivain et son nouveau roman « Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits » est un des événements de la rentrée (notre critique dans « Lire » du 22 août).

A discuter avec lui, si détendu, sur une terrasse ensoleillée au-dessus de l’hôtel Hyatt face à la place Vendôme, on voit bien que la fatwa est de l’historie ancienne qu’il est las de ressasser.

Son nouveau livre est un foisonnement fou d’histoires, une grande ode à l’imagination la plus débridée, mêlant comme dans les Mille et une nuits, les djinns, l’Histoire et le merveilleux, mais avec en toile le fond, notre monde actuel et le combat sans merci entre les force de la raison et celles de l’irrationnel incarnée par Daesh.

Ce roman est un festival de fiction débridée. Pourquoi ?

Je venais de passer 7 ans à écrire une non-fiction, « Joseph Anton », sur mes années de clandestinité après la fatwa. J’avais besoin de renouer avec la fiction et c’est ce roman que j’ai eu le plus de plaisir à écrire. J’avais écrit deux récits pour mes jeunes fils dans la lignée des contes de Mille et une nuit (« Haroun » et « Lukas »), je voulais en faire un livre pour adultes avec des idées d’adultes. Mais ces contes parlent aussi à l’enfant qui reste toujours en nous.

Cette folle fiction est en contraste avec la mode actuelle du « document », de l’autofiction ? La fiction est-elle une résistance face à un monde trop dur ?

De fait, la mode est au non-fictionnel et à l’autobiographie et j’ai voulu en prendre l’extrême opposé. Mais les modes changent. J’opte pour le réalisme magique qui ne signifie nullement le rejet de la réalité mais montre comment la magie émerge de la réalité. Dans mon roman, New York est très réaliste. Il n’y a pas de « résistance » dans cela, je ne pense jamais mes livres en termes politiques, j’essaie de créer des mondes où le lecteur peut expérimenter d’autres idées et en sortir un peu différent.

Si vos n’étiez pas écrivain, seriez-vous un criminel ? Qu’avez-vous appris de toute votre vie ?

J’aurais été un SDF à côté d’une bouteille de whisky. J’ai eu la chance de faire la seule chose que je savais faire. Je n’ai pas appris grand chose de ma vie. Le problème quand on écrit est qu’on se concentre tant sur le livre qu’il n’y a que 5 minutes à la fin où on se sent plus intelligent avant de replonger dans le livre suivant. Ecrire est incroyablement dur et demande un combat permanent contre ses limites et son incapacité pour essayer que le lecteur ne les voient pas. Je dis toujours que la seule raison d’écrite des romans est quand on n’a pas trouvé le moyen de s’empêcher d’écrire. A mes étudiants, je répète que le livre qu’ils veulent écrire doit être essentiel pour eux, sinon qu’ils n’écrivent pas, il y a déjà bien assez de livres et autant sauver des arbres.