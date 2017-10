C’est par une vision irréelle que s’ouvre "Sucre noir" : un trois-mâts naufragé en pleine jungle. L’emprunt de Miguel Bonnefoy à "Cent ans de solitude" n’est ni gratuit ni anodin. Né en 1986 d’une mère vénézuélienne et d’un père chilien, l’auteur écrit en français. Et quelle langue : suave et élégante, prudente et précise, elliptique et poétique. La même qui a valu à son premier livre, "Le voyage d’Octavio", un beau succès public et critique.