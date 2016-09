Sur la route, à la rencontre des écrivains américains

Livres - BD

Combien d’entre nous ont-ils effectué leur premier voyage en Amérique à travers les pages de Jim Harrison, Louise Erdrich, David Vann, William T. Vollmann, Annie Proulx, Richard Ford ou Laura Kasischke ? Et puis un jour, vient l’envie d’y aller soi-même. Lorsque le photographe Jean-Luc Bertini et l’enseignant (à l’université de Baylor, Texas) Alexandre Thiltges se rencontrent en 2007, ils se reconnaissent une passion commune pour la littérature américaine. "Trois mois plus tard, on est sur la route pour ce qui devait être un voyage de dix semaines", se souviennent-ils. "Naïvement, on pensait pouvoir boucler textes et photos dans ce laps de temps - partir du Texas, remonter la côte Ouest vers le Canada, revenir par la Californie, traverser le désert, le tout avec des rendez-vous tous les deux ou trois jours. Mais tout a été plus complexe et a finalement duré cinq ans : on a enchaîné d’autres voyages et élargi le cercle des rencontres." Car certains écrivains leur ont confié de nouvelles adresses. Avec d’autres, la prise de contact a pu être hasardeuse. "Peu de journalistes parviennent à obtenir de rencontrer Gary Snyder." Pour William T. Vollmann, il a fallu passer par la bonne vieille enveloppe timbrée. "Je lui ai écrit une lettre", se souvient Alexandre Thilges, "où j’évoquais certains de mes intérêts, les auteurs qui me parlaient. Le contact s’est noué sur de petits détails et, très vite, il nous a donné rendez-vous dans un café de Sacramento. Il avait deux heures à nous consacrer. Mais comme il fallait ensuite le raccompagner chez lui et qu’il ne conduit pas, on a bénéficié d’un petit supplément…" Quant à Cormac McCarthy, qui refuse depuis plusieurs années tout contact avec la presse, il n’y a pas eu de miracle. "On n’est même pas sûr que son agent lui ait transmis notre demande…"