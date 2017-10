La franc-maçonnerie a 300 ans cette année. Un anniversaire qui incite moult frères à esquisser son avenir à l’aune de ces trois siècles. Cela donne lieu à d’intéressantes publications qui peuvent aussi interpeller - positivement… - les profanes. D’autant plus que la non-connaissance mène aux fantasmes car comme le disent nos compatriotes flamands, on ne peut aimer que ce qu’on connaît (onbekend is onbemind) !