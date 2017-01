Les lecteurs francophones ont découvert Ta-Nehisi Coates il y a tout juste un an avec "Colère noire" ("Between the World ans Me"), son deuxième livre. Couronné par le prestigieux National Book Award en 2015, désormais disponible en format poche (J’ai Lu n° 11636, 189 pp.), cet essai en forme de lettre écrite à son fils était avant tout un geste d’amour et de transmission. Une mise en garde, aussi : "À l’époque de l’esclavage, la loi ne nous protégeait pas. Aujourd’hui - à ton époque -, la loi est devenue une excuse pour pouvoir t’arrêter et te fouiller. Autrement dit, elle n’est que le prolongement de cette agression physique". A la lecture du "Grand combat" ("The Beautiful Struggle", 2008) qui vient de paraître en français et est, chronologiquement, son précédent livre, on comprend toute l’importance du rôle qu’un père peut avoir vis-à-vis de son fils, ce texte étant un vif hommage à celui qui n’a eu de cesse de le secouer, d’ouvrir son horizon, de lui mettre en mains les livres qui allaient éveiller sa conscience d’homme.