Blindé de prix et de diplômes, polémiste et pamphlétaire d’une rare mordacité, le romancier et essayiste Yann Moix (Nevers, 31 mars 1968) est parvenu à verrouiller une position stratégique quasiment inexpugnable à Paris, du Collège de ´Pataphysique aux émissions de Laurent Ruquier, présent sur tous les plateaux, jouant sur tous les tableaux, dans tous les médias et même au cinéma ("Podium"), à toutes les heures du jour et de la nuit, tantôt juge, tantôt partie.

Cette "Terreur" qu’il publie aujourd’hui n’évoque guère la crainte qu’il inspire en sa qualité de contradicteur systématique, mais bien plutôt celle qu’ont semée les djihadistes en janvier 2015 en s’attaquant, soi-disant au nom de Dieu ("Allahou Akbar"), à la rédaction de "Charlie Hebdo" et à l’Hypercacher de Vincennes.