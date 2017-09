Charles n’est encore qu’un bébé lorsque l’avion dans lequel il voyage avec ses parents s’écrase en pleine jungle africaine. Seul rescapé, il est sauvé et élevé par des militaires. Il a quinze ans quand, par le plus grand des hasards, il est photographié par les caméras de Google. Par un hasard encore plus grand, ce cliché de Streetview parvient jusqu’en Belgique où on le reconnaît. Rapatrié dans ce qui lui reste de famille, il est propulsé dans un monde à mille lieues du sien, avec une seule idée en tête : retrouver l’Afrique et celle qu’il aime.

Thomas Gunzig, auteur de "La vie sauvage", répond à La Libre en 3 questions.