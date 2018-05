L’auteur du best-seller, « Le bûcher des vanités » est mort mardi à 87 ans.

L’écrivain américain Tom Wolfe est mort ce mardi à l’âge de 87 ans. Il était d’abord une silhouette, le dernier vrai dandy de la littérature, le dernier avatar du légendaire baron de Montesquiou cher à Proust.

Toujours habillé d'un de ses 32 costumes de flanelle blanche coupés sur mesure, d’une de ses 65 chemises très colorées, et accompagné de chaussures blanches et de guêtres blanches dessinées par lui-même et réalisées par le meilleur chausseur londonien, il recevait dans son splendide appartement donnant sur Central Park ou circulait dans sa voiture blanche avec siège, poignée de porte et pneus assortis. «On dirait un service de porcelaine à roulettes», disait-il.

(...)