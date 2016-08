Un "Intime festival" sous le règne de l’éclectisme

Livres - BD

"On ne peut pas être plus intime que seul, chez soi, enfermé dans une petite pièce, mais j’écris pour les autres, c’est un engagement. Mon travail est donc à la fois intime et public…", nous confiait il y a peu Robert McLiam Wilson. Pour célébrer les ferments et les résonances intimes que porte et/ou qui portent la littérature, c’est à un riche partage qu’invite la quatrième édition de l’Intime festival.

Ces 2, 3 et 4 septembre, le Théâtre de Namur accueillera passionnés et curieux autour de grandes lectures - "Eureka Street" de Robert McLiam Wilson (voir ici) par David Murgia, "Une jolie fille comme ça" d’Alfred Hayes par Didier Bezace, "Les Portes de Fer" de Jens Christian Grøndahl par Lucas Belvaux, "La Supplication" de Svetlana Alexievitch par Natalie Dessay, "Voisins animaux" de Henry David Thoreau par Laurent Stocker de la Comédie-Française, "Comme Ulysse" de Lise Charles (voir ici) par Anne-Cécile Vandalem et, cadeau de dernière minute, "Lettres à Nora" de James Joyce par Edouard Baer (cette séance sera gratuite pour les détenteurs du pass du samedi).





Il y aura aussi des lectures/entretiens avec Vincent Almendros et Hubert Antoine, des rencontres (Lise Charles, Jens Christian Grøndahl, Peter Heller, Stefan Hertmans, Emma-Jane Kirby, Robert McLiam Wilson), un hommage à Jim Harrison et une discussion sur la traduction avec Brice Matthieussent, une autre sur les réalisations des "studiotistes" à partir du travail du photographe malien Seydou Keita, une carte blanche avec Benoît Peeters, du théâtre (Catherine Graindorge dans un bouleversant hommage à son père, Michel Graindorge), de l’illustration (Marietta Ren), du jazz (Manuel Rocheman), du cinéma (Boris Lehman)…

Si, comme le concède Chloé Colpé, qui œuvre à la programmation, le menu de cette année n’offre "pas de thème, pas de fil, pas d’obsession particulière", il n’en est pas moins réjouissant d’éclectisme et d’intérêt.





-->Namur, Théâtre, du 2 au 4 septembre. Tickets de 12 € à 70 € (pass 2 jours et 6 lectures). Gratuit pour les moins de 26 ans. Infos : www.intimefestival.be