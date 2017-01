Déjà, il n’a pas d’âge. Michel Thomas est né entre 1956 et 1958, il n’a jamais su, mais un 26 février à Saint-Pierre de la Réunion. Sa mère, qui avait toutes les raisons de croire qu’il était plus doué que la moyenne, ce qui ne tarderait point à s’avérer, avait trafiqué son acte de naissance afin qu’il gagne deux ans de scolarité. Cette mère, dit-il, qui ne l’avait pas assez caressé, cajolé, pris dans ses bras, ce dont il se souviendra toujours avec des accès de panique dans le lit des femmes.

Il est peu enviable de se sentir mal aimé à l’origine. Mais il est des cas où cela forge de grands destins. C’est assurément celui de Michel Houellebecq, nom de plume qui était également le patronyme de sa mère, adopté par signe de reconnaissance envers cette femme communiste engagée. Celui qui tient le monde littéraire en haleine depuis une vingtaine d’années, tour à tour écrivain, poète et essayiste, a goûté à tous les avatars de l’écriture, sans exclure la chanson et le cinéma. Avant de recevoir le prix Goncourt en 2010 avec "La Carte et le Territoire".