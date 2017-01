Et si "Article 353 du code pénal" de Tanguy Viel était le grand roman de la crise ? La phrase est paradoxale pour un livre court et simple. Mais ce roman est fort comme un conte de 2017, comme une parabole. La société est de plus en plus violente à l’égard des pauvres et des exclus chaque jour plus nombreux. Dans ces conditions, une contre-violence peut-elle être légitime quand le capitalisme devient débridé et cynique ?