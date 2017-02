Depuis quarante ans, l’écrivain russe Vladimir Sorokine traite dans ses romans du totalitarisme. Jamais frontalement, et souvent par le biais de l’anticipation et, plus précisément, de la dystopie, antithèse des utopies idéalisées. Depuis l’éclatement de l’URSS, en 1991, on le catalogue parmi les postmodernistes. Singulier titre de noblesse, ses écrits ont fait l’objet d’autodafés par les Jeunesses poutiniennes. Populaires en Allemagne, ses douze romans ont été traduits en France chez Gallimard, L’Olivier et Verdier. Le nouveau, paru en 2013 en Russie, vient d’être traduit chez Actes Sud.

Ces précisions chronologiques sont importantes, tant le résumé de la quatrième de couverture résonne en ce début 2017. Situé dans quelques décennies, le récit dépeint un monde où l’Union européenne n’existe plus, pas plus que la Russie.