Voici combien de temps prend l'écriture d'un best-seller (INFOGRAPHIE)

Charles Dickens, J. K. Rowling, Victor Hugo et George Orwel ne rédigent pas leur roman à la même vitesse.

La preuve avec cette infographie, créée par Printerinks, une société spécialisée dans les cartouches d'encre, qui détaille le temps pris pour écrire un best-seller par rapport au nombre de mots qu'il contient.

On sait maintenant qu'il a fallu six mois à Antoine de Saint-Exupéry pour rédiger "Le Petit Prince" et douze ans à Victor Hugo pour écrire "Les misérables".

Et on sait également que le temps que les écrivains prennent pour rédiger leur chef-d'oeuvre n'est pas forcément proportionnel aux nombre de mots qu'il contient. Par exemple, "David Copperfield" de Charles Dickens fait plus de 300.000 mots et a été fini en dix-neuf mois tant dis que "Harry Potter et la pierre philosophique" de J.K. Rowling contient moins de 100.000 mots mais a pris 6 ans à l'auteur.

L'auteur le plus rapide est pour l'instant John Boyne. Il a écrit le best-seller "Le garçon au pyjama rayé", 50.000 mots, en seulement deux jours et demi, ce qui équivaut à 100 pages par jour en moyenne