L’animateur du Grand Cactus prendra les commandes des Enfants de choeur.

Après le Grand Cactus et le 20.02, Adrien Devyver se lance dans une nouvelle aventure, celle des ondes ! En effet, à partir de la rentrée prochaine, l’animateur de la RTBF débarquera sur VivaCité pour présenter Les Enfants de choeur, tous les dimanches matins de 9 h à 10 h 30.

« C’est un super nouveau challenge qui s’offre à moi. Déjà parce que pouvoir me réinstaller derrière un micro de radio, j’en avais envie depuis longtemps. C’est un retour aux sources. J’ai fait mes premiers pas en radio sur La Première en tant que stagiaire journaliste. Et puis parce qu’être le chef d’orchestre d’une bande d’humoristes est un plaisir que j’ai déjà la chance de connaitre en télévision tous les 15 jours avec Le Grand Cactus sur La Deux ! Je suis enchanté de pouvoir apporter ma touche dans cette émission hebdomadaire qui rencontre toujours autant de succès d’audiences, on s’entend à la rentrée ! », déclare Adrien Devyver qui prendra la place de Jean-Jacques Brunin. Ce dernier préfère se consacrer totalement à la préparation et à la production de l’émission enregistrée en public, tous les 15 jours, aux quatre coins de Bruxelles et de Wallonie.