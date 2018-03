4 Vidéo

Charline Vanhoenacker ne sera pas PDG de Radio France (VIDEOS)

Après avoir procédé à l’éviction de Mathieu Gallet, Président de Radio France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a communiqué, hier, le nom des six candidats à sa succession : cinq hommes et une femme, tous issus de la sphère politique et des ...