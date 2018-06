Après l’affaire de l’agression sexuelle présumée qui a mis fin à l’émission, Candide Renard s’est exprimée pour la première fois.



Dans Touche pas à mon poste, Gilles Verdez a révélé s’être entretenu par téléphone avec la fille d’Hervé Renard. Et le chroniqueur a affirmé qu’elle "n’a jamais refusé la confrontation avec Eddy Guyot, elle dément formellement. Elle veut absolument la confrontation. On avait dit qu’elle refusait. […] Elle l’a toujours voulue". Gilles Verdez a également déclaré que la candidate "n’était absolument pas menacée" lors du jeu, contrairement à ce qui a pu être affirmé par les autres aventuriers et qu’elle souhaite que "justice soit faite".

Elle révèle avoir également été "hospitalisée" à la suite de l’affaire et avoir "préféré s’isoler un moment".