Alex Vizorek, qui a vu sa notoriété s’accroître à Paris cette année, a envie d’explorer de nouvelles voies en 2018. Entretien.





Que pensez-vous du procès qui est fait aux humoristes ?

Certes, Tex n’est pas le premier à avoir été évincé pour une mauvaise blague… Et ce n’est pas le dernier ! Tex ne l’a pas vu venir et la sanction est disproportionnée. Ensuite, comme pour "Le Noir" de Michel Leeb, il est bien qu’on réfléchisse aujourd’hui à ne plus faire ce genre de vannes, parce que l’humour se doit d’être Robin des Bois, de défendre les plus faibles et ne pas moquer la souffrance des femmes ou moquer l’accent des Noirs. Par contre, c’est au public de décider qu’il ne rit plus avec ça.