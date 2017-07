Notre compatriote remplacera l'humoriste dans l'émission de Thierry Ardisson.

Souvenez-vous, il y a quelques jours, Stéphane Guillon publiait un long message sur facebook où il déplorait la manière dont il avait appris son licenciement de l'émission Salut les Terriens. C'est en effet il un journaliste qui l'a prévenu, non le groupe Canal+ pour lequel il travaillait. Quoi qu'il en soit, sa place était bel et bien vacante. Et c'est Alex Vizorek qui en a hérité.

Ce lundi, Le Parisien a publié une interview de notre compatriote où il confirme sa venue sur C8. "Pour un humoriste de ma génération, cette chronique n’est pas refusable. J’ai beaucoup aimé ce qu’y ont fait Gaspard Proust et Stéphane Guillon. Je vais essayer de mettre ma patte dans ces six minutes sur l’actualité. La matière sera la même, seul le style changera. Moi, je suis une anguille, alors que Stéphane Guillon est plus sec."

"Je serai filou avec Monsieur Bolloré comme avec les autres grands patrons quand l’actualité l’exigera", tient-il à souligner.

Le collègue de Charline Vanhoenacker dans l'émission "Si tu écoutes, j'annule tout" sur France Inter semble ravi de son arrivée sur C8.