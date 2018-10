, confie Alex Pina à l’issue de la projection du premier épisode de sa nouvelle série au Mipcom.est une exploration au grand air du sentiment amoureux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alex Pina a exploité à fond les possibilités visuelles et esthétiques de ses deux décors (les gratte-ciels de Valence et la réserve naturelle d’Albufera) afin d’accentuer ce sentiment d’ouverture et de liberté.(...)