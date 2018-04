Netflix a décidé de ne pas prolonger l’agonie de "Marseille" et personne ne s’en plaindra. Après une première saison calamiteuse, peu de curieux s’étaient penchés sur la saison 2. Nullement échaudée, la plate-forme a déjà annoncé la mise en œuvre de trois nouveaux projets français, dont la série "Osmosis" confiée à une jeune scénariste française formée aux Etats-Unis sur "Les Borgia" de Tom Fontana. De retour en France, Audrey Fouché rêve d’adapter le modèle US au système français.

Après quatre ans de formation en tant que réalisatrice à la Fémis qui était encore une école "purement cinéma" à ce moment-là, Audrey Fouché fait un stage sur la série "Reporters" de Capa "parce que cela m’intéressait. Je me souviens, on m’avait dit : ‘attention, tu ne pourras plus jamais faire de cinéma. Tu vas gagner de l’argent à écrire des choses honteuses.’" se souvient-elle, hilare.

(...)