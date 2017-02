Rien de pire que des mères en compétition au sujet de leur progéniture. On sait d’ailleurs depuis The slap à quel point les relations entre adultes peuvent virer à l’aigre lorsqu’une dispute implique l’un des enfants du groupe. Or c’est de cette réaction à la fois viscérale et épidermique dont parle Big Little Lies où une simple bagarre d’école pousse un groupe d’adultes sur le sentier de la guerre.

Entre frustrations, rivalités et non dits, le vernis social se fissure pour laisser place à des sentiments et des actes peu recommandables. Ils sont le fait autant des pères que des mères de Monterey, cette riche petite communauté côtière du Nord de la Californie qui, soudain, s’enflamme aux yeux de tous.

Tandis que la caméra de Jean-Marc Vallée ("The Dallas Buyers Club") explore ce petit monde complexe et pétri de rumeurs, la narration nous rappelle qu’en dépit des apparences fastueuses, un meurtre a été commis et une enquête est en cours. Si le montage fait penser au drame familial Bloodline , la trame ressuscite un univers à la Desperate Housewives dans une version bien plus sombre où chacune tente désespérément de se prouver à soi-même et aux autres qu’elle (il) a réussi sa vie.

Pour mettre en scène cette tragique chasse à l’homme au paradis, David E Kelley ("Ally Mc Beal") a recruté un casting d’enfer.

Un nid de vipères seulement ?

Une fois tous les ingrédients hautement inflammables réunis, il ne reste plus qu’à laisser parler la poudre. Bien vite, on perçoit que cette histoire de guerre intestine va au-delà des rancœurs de chacune. Car le récit permet de découvrir à coup de flash-backs les éléments cachés de chaque destinée.

Jane (Shailene Woodley), mère célibataire du petit Ziggy, nouvellement arrivée en ville et hantée par son passé, est celle par qui le scandale arrive.

Madeline (Reese Witherspoon) se rêve en superwoman : elle impose son avis sur tout et a tendance à régenter la vie d’autrui, à commencer par celle de ses deux filles. C’est elle qui, inconsciemment, va allumer la mèche.

Face à elle, Renata (Laura Dern) affiche une réussite professionnelle insolente et les deux femmes sont régulièrement en concurrence mais l’arrivée de la jeune Jane déclenche les vraies hostilités entre les deux femmes.

L’élégante Céleste (Nicole Kidman), ex-avocate de renom, tente de se tenir à l’écart de ces affrontements. Tout semble lui sourire si ce n’est la cohabitation avec son époux irascible. Tandis que Bonnie (Zoë Kravitz) attire la vindicte des autres mères par son look définitivement cool et décomplexé et sa relation avec l’ex-mari de Madeline.

Portée par deux stars du grand écran, cette mini-série est le résultat de leur association en tant que productrices. Lassées de ne se voir proposer que des rôles insignifiants, Reese Whiterspoon et Nicole Kidman ont choisi d’acheter les droits du best-seller de Liane Moriarty ("Petits secrets, grands mensonges" en VF) et de l’adapter pour HBO. Un travail qui se déploie en profondeur et dépasse les faux-semblants.

