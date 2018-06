", nous lance Benjamin Maréchal alors que nous réussissons à le joindre, ce vendredi soir. Après des mois passés dans l’ombre, l’ex-animateur deconfirme qu’il prendra bien les commandes d’à la rentrée prochaine, suite au départ de Sébastien Nollevaux, présentateur emblématique du magazine de consommation depuis sept ans. "(directeur des antennes TV, NdlR)On n’est pas des pigeons.", explique Benjamin Maréchal qui n’entend pas révolutionner l’émission. "

"Évidemment. Je ne voulais pas juste prendre la place de Sébastien. Le producteur, Xavier Guilite, avait besoin de savoir si j’étais capable de travailler en équipe car à la radio, j’étais seul en version low cost. On a dû y réfléchir pendant quelques semaines. Ma réponse n’a donc pas été un oui franc et direct !"

Vous avez été chroniqueur dans On n’est pas des pigeons. Vous n’arriverez donc pas en terrain inconnu à la rentrée…

"Avant de m’occuper de la revue de presse, je faisais le Trois minutes pour convaincre . Au lieu d’envoyer le générique avec Sébastien qui disait bonjour, ils ont envoyé la deuxième partie dans laquelle je démarrais l’interview. Donc, techniquement, c’est moi qui ai, par un bug technique, inauguré On n’est pas des pigeons au tout début de son histoire ! (rires) Ce qui facilite grandement les choses est que j’arrive dans une équipe que je connais et qui me connaît très bien. Quand la machine à commentaires va se remettre en route, parce que je m’y attends, l’équipe aura fait le tri entre les rumeurs et les faits depuis bien longtemps."

Redoutez-vous le retour de ces critiques ?

"Je n’ai pas d’emprise sur les réseaux sociaux, mais j’ai parlé à tout le monde et on est clean dans notre tête et ça me suffit amplement."

Est-ce que l’antenne vous manquait ?

"Pas du tout ! S’il y a bien un mec à qui ça n’a pas manqué, c’est bien moi ! Mon enjeu était de retrouver l’envie de faire de la télévision après 18 ans de petits matins et le reste."

Est-ce que vous reviendrez également aux commandes de C’est vous qui le dites ! à la rentrée ?

"Non, c’est vraiment un truc qui est derrière moi. Lorsque j’ai annoncé mon départ de C’est vous qui le dites ! , ça faisait déjà un an et demi que je voulais passer à autre chose. Ce qui est très surprenant, plus pour ma femme que pour moi, c’est qu’il n’y a pas un seul jour où j’ai regretté mon choix de dire stop . Et je persiste sur le fait que c’est le meilleur choix professionnel que j’ai fait ! Ma seule attente du moment est qu’on se retrouve tous ensemble avec l’équipe des Pigeons, qu’on se dise les choses franchement en mettant les points sur les i et qu’on y aille ! C’est ma seule excitation."