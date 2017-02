Raconter Jacques Brel, c’est affronter l’un des plus grands auteurs et interprètes de la chanson francophone mais aussi un homme complexe au destin bouleversant. Il n’avait pas rêvé de gloire, il a tourné le dos à tout ce qui s’offrait à lui et ne s’est jamais suffi d’une seule femme. Un personnage difficile à cerner mais brillamment dessiné dans ce documentaire de Philippe Kohly.

Jouer avec le destin

"Les bourgeois". La chanson qui illustre parfaitement le contraste dans la vie de Jacques Brel. Lui, né bourgeois, parfait catho, a décidé de quitter l’entreprise familiale qui lui tendait les bras et de partir à Paris. Loin de sa famille, l’homme se cherche sans réel objectif. Puis, la scène lui offre enfin l’occasion de s’insurger à travers ses chansons. Brel dit tout haut ce que le public pensait tout bas de la société. Souvent nommé "porte-drapeau de la jeunesse", l’homme aux multiples facettes définissait la scène comme de "l’exhibitionnisme honteux" où il tentait d’être sincère. Ses paroles sont parfois dures, sombres ou vulgaires, mais d’une justesse inégalée.

Des réponses aux mystères

A 37 ans, à l’apogée de sa carrière, Jacques Brel annonce qu’il quitte la scène, provoquant une onde de choc et l’incompréhension. Le documentaire Jacques Brel, fou de vivre H H H apporte des réponses aux questions qui entourent l’artiste, comme la raison de cet arrêt soudain de la musique. Le chanteur explique que "lorsqu’on n’a plus rien à dire, il faut se taire".

Pour écrire, Brel disait se nourrir des autres et batailler avec les mots. Ceux de ses chansons lui ont valu d’être proclamé poète. Il n’aimait pas qu’on le hausse au même rang que Brassens. Pour lui, le talent n’existait pas, c’est l’envie et beaucoup de sueur qui font le chanteur. De la sueur, c’est aussi ce qu’on retient des prestations de Brel qui aimait "mêler le corps et le texte" pour se sentir au bord de l’évanouissement en fin de concert. Un interprète sans limite, entier.

D’autres rêves, jusqu’au bout

Le documentaire nous apprend énormément sur la vie privée et les pensées profondes du génie de la scène. Aucune intervention externe, pas de témoin, seulement Brel et les bons et les moins bons moments de sa vie. Et de belles images de concerts pour redécouvrir ses chansons et ses bras écartés, la grande transformation de sa carrière. L’artiste hors du commun est émouvant par sa franchise, son réalisme et sa cigarette au bout des lèvres, l’ensemble formant un personnage audacieux qu’on aurait aimé côtoyer.

Installé sur une île avec sa dernière compagne, Jacques Brel est soudainement atteint d’un cancer, rattrapé par ses quatre paquets de cigarettes par jour. Fragile, il sort un dernier album, un triomphe, puis part réaliser son rêve de marin sur son voilier. L’artiste décède en 1978, laissant derrière lui une œuvre majestueuse qui traverse toutes les générations.