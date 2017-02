Vingt ans de télévision, dont 13 à la présentation du JT sur TF1, ensuite sur France 2. Et un goût assumé pour le mot qui vise en plein cœur. En janvier, Bruno Masure commet un énième tweet qui touche, cette fois, Laurence Ferrari "la pétasse", "inculte, prétentieuse, arriviste, briseuse de grève" en direct sur LCI. Son époux, le violoniste Renaud Capuçon tweetera : "Vos nouvelles insultes envers Laurence Ferrari montrent votre vrai visage : un aigri méchant et insupportable. Honte à vous."

A 69 ans, le journaliste vient de publier "Elysée Academy" chez Hugo Doc. Sous sa plume mordante, l’élection présidentielle devient la plus grande émission de téléréalité qu’on ait jamais imaginée. Petits règlements entre confrères dans sa maison du 12e arrondissement de Paris, "sa modeste masure" ne peut-il s’empêcher de dire.

A force de dézinguer la télévision, vous nous faites penser à un cadre de la scientologie qui, une fois sorti de la secte, passerait son temps à la combattre.

Pour ma défense, je n’ai pas attendu d’être viré pour cracher mon venin. Je l’ai craché avant. Si j’ai été gentiment poussé vers la sortie, c’est que mes chefs ont bien compris que je n’étais pas dans le moule.

Pourquoi avez-vous quitté la télévision ?

A l’été 1997, Albert du Roy, nouveau directeur de l’information, nous fait le topo suivant : "Arrêtons les faits divers comme TF1 et recentrons-nous sur l’international. Arrêtons de faire du mauvais ‘Paris-Match’ et faisons ‘Le Monde’." J’ai applaudi. J’étais minoritaire. Fin août, Lady Di percute le pont de l’Alma. On me réveille à 6h. J’arrive à la rédaction à 9 h, comme tous les samedis. Tous les chefs étaient hystériques. Ils s’étaient tous précipités depuis 2 heures. Pour eux, c’était l’événement du siècle. Pour moi, c’était une princesse d’opérette. J’étais le cinglé. Ce jour-là, on a fait la pute et on n’a pas gagné un client. TF1 nous a écrasés en audience et a été plus digne que nous. J’avais volontairement quitté TF1 pour France 2. J’ai perdu 30 % de mon salaire. Et finalement, j’ai découvert que le service public était encore plus putassier que le privé.

Pourquoi dans votre précédent livre relatez-vous que David Pujadas s’est exclamé "waouh génial" alors qu’un avion venait de percuter une tour du World Trade Center ?

Parce qu’il s’est dit : "On en a pour un mois, je vais aller à New York, on va faire des spéciales." Quand l’info de la journée se résume à une conférence de presse de la CGT qui annonce une manif contre les 35 heures, c’est un peu chiant. Le 11 Septembre, c’est du pain béni. Il se passe quelque chose. J’étais en poste au moment de la première guerre du Golfe. C’était pareil. Mes petits copains étaient excités comme des puces. Dans leur tête, ils étaient en treillis. C’en était presque drôle.

Les journalistes seraient-ils particulièrement immatures ?

Avec la concurrence, ils sont un peu obligés d’enchaîner, malgré eux. Fillon, c’est du pain béni pour les médias. Ça fait 15 jours que le feuilleton dure.

Quel avantage retire-t-on à présenter un JT ?

On est reconnu par sa crémière. C’est très flatteur. C’est aussi plein de privilèges. Je l’ai vécu. Vous gagnez trois fois ce que gagnent les autres. Vous êtes invité à toutes les premières, vous recevez tous les bouquins à l’œil. Quand on aime un peu la vie mondaine, les bons restos, les beaux hôtels et qu’on répond à toutes les sollicitations, on mène une vie géniale. On parle de vous dans les journaux. Peu de gens résistent à ça. C’est humain, en même temps. Certains s’y noient.

Quelles amitiés avez-vous noué dans ce milieu ?

Avec des monteurs, des caméramans, des techniciens, mais pas avec des gens qui passent dans "Télé 7 Jours". En 2000, Michèle Cotta m’a demandé de revenir au JT, mais dans ma tête, j’étais parti. Alors, quand on me dit que je critique Pujadas parce que je veux être à sa place, ça m’agace. On peut dire qu’un metteur en scène a raté son film sans vouloir être réalisateur. Les journalistes passent leur vie à critiquer les autres, mais ils seraient une caste d’intouchables ? !

Qu’avez-vous compris des politiques en couvrant la campagne présidentielle de François Mitterrand ?

C’est un sacerdoce. Ils passent des années à serrer des mains. Ils se tapent des kermesses, des bals de pompiers sans intérêt. Ils ne voient pas leurs femmes, leurs enfants. Ils sont beaucoup moins corrompus qu’on ne le dit.

A l’opposé de ce que vous décrivez dans votre livre !

La vraie politique, c’est faire les marchés et se prendre une baffe, comme Valls. J’ai commencé à écrire bien avant l’émission de Karine Le Marchand que je ne connaissais pas ("Ambition intime", NdlR). En la découvrant, je suis tombé de ma chaise. C’est de la com’ au mauvais sens du terme. Fillon a été le premier à dire que toute cette téléréalité, c’est de la merde. Mais le but du jeu, c’est de montrer aux Français qu’il a une âme, un petit cœur, une femme gentille. Fillon a gagné la primaire grâce à deux émissions : celle de Karine Le Marchand et celle de Pujadas, sur France 2.

Michel Drucker, dont vous étiez le chroniqueur, favorise aussi la communication des politiques sur le registre de l’intime.

Sur le fond, c’est pareil. Le seul bémol, c’est que Drucker connaît la politique. Ça le passionne et il ne minaude pas comme le fait Karine Le Marchand.

Pourquoi Emmanuel Macron est-il le candidat des médias ?

Il est le représentant d’une idéologie libérale. Il est jeune. Le péché mignon des médias, c’est d’aimer la chair fraîche pour renouveler le cheptel. Les médias roulaient pour Alain Juppé. Et Juppé s’est fait bananer. Heureusement, la télévision ne fait pas l’élection. C’est plus compliqué. Les Français ne sont pas dupes de tout ça.