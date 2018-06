Alors qu'il se trouvait avec sa femme dans un taxi à proximité de Baker Street (l'adresse fictive de Sherlock Holmes dans la littérature, le cinéma et la télévision existe à Londres), Benedict Cumberbatch est sorti de la voiture pour aider un jeune livreur de la compagnie de livraison Deliveroo, pris à partie par plusieurs agresseurs, comme le rapportent des médias britanniques.





Quatre personnes se sont ruées sur le jeune livreur avant de lui asséner plusieurs coups de poings pour lui voler son vélo, selon la police londonienne.





The Sun explique que l'acteur s'est précipité hors de son taxi pour venir en aide au jeune homme, et a répoussé les agresseurs. "Laissez-le tranquille", se serait-il exprimé.





Le groupe d'agresseurs est parti sans rien voler et la jeune victime n'a pas finalement pas dû se rendre à l'hôpital, ont déclaré les autorités.





"Le cycliste a eu de la chance. Benedict est un héros", a expliqué le conducteur de taxi au Sun. "Il a été courageux. S'il n'était pas sorti de la voiture, le cycliste aurait pu être sérieusement blessé."





"Il semblait savoir exactement ce qu'il faisait, je l'ai rejoint mais il a fait le plus gros du travail", continue le chauffeur de taxi. "Les agresseurs ont tenté de le frapper mais il les a repoussés et n'a pas été blessé. Ils ont dû reconnaître Benedict et se sont enfui".





La compagnie de livraison a tenu à remercier l'acteur via Twitter et rappelle que "les livreurs de notre firme sont des héros. Leur sécurité est notre priorité et toute violence envers eux est inacceptable".





"Je l'ai fait parce que, vous savez, je devais le faire', a réagi modestement et discrètement l'acteur britannique, qui a enfilé, dans la vraie vie, son costume de héros.