Australie : Maité Petrement

© dr

Espagne : François van den Abeele

© dr

Madagascar : Jean-Michel Alexandre

© dr

Le prix “Innovations” récompense une société belge “ayant investi à l’étranger pour y créer de l’emploi et/ou de la valeur ajoutée ayant des retombées positives dans le pays où elle est implantée ou un individu” ou “une start-up ayant développé un projet technologique novateur visant à l’amélioration du bien-être de l’humanité”. Faites votre choix et à vos votes.

Maité a grandi dans le petit village gaumais de Willancourt. À 7 ans, lorsque elle part au Canada avec sa meilleure amie, elle éprouve pour la première fois. Son goût pour le voyage naît. En 2001, une fois sa rhéto achevée, elle est consciente que sa carrière se fera dans le monde du voyage mais ignore encore quelle profession elle choisira. Elle décide de s’envoler pour Sydney, en Australie, afin de suivre des cours d’anglais intensif, puis s’installe à Perth pour étudier le tourisme et enfin à Adélaïde où elle suit une formation en gestion d’entreprise, avant de décrocher un emploi et la résidence permanente., elle rencontre Garry, grand fan de VTT. En 2007, ils fondent ensemble leur société TrailScapes.” En 1991, il planifiait et construisait déjà des pistes et quand l’occasion s’est présentée de convertir une ancienne carrière en parc de VTT, TrailScapes est né.Le couple dit avoir ainsi constaté la renaissance de certaine villes et villages abandonnés une fois l’industrie minière terminée”.Même le ministre Didier Reynders porte les lunettes créées par François Van den Abeele. Et rien de moins que devant les Nations-Unies ! C’était en juin 2017, à l’occasion de la conférence “World Ocean”. Le but du vice-premier ministre était d’illustrer le potentiel des initiatives de recyclage pour réduire la pollution marine., rappelle François van den Abeele. Il existe des projets de collecte des déchets, d’autres de recyclage. Le Belge né à Wilrijk, installé en Espagne depuis 14 ans " par amour", lui, avait envie d’agir un peu différemment. Cet, qui a travaillé dans le milieu maritime, à présent résident de Barcelone, a eu l’idée de valoriser ces déchets comme n’importe quelle matière première, après avoir entendu lors de conférences, qu’il y pourrait y avoir davantage de plastiques de poissons dans l’océan en 2050. Pourquoi pas en faire des lunettes, un produit qui peut être porté fièrement et être vu facilement ? François van den Abeele avait de l’expérience dans l'entrepreneuriat social, mais pas dans la mode. Ce qui ne l’a pas empêché de lancer une campagne Kickstarter pour rassembler le financement initial. Il a fallu ensutie convaincre les autorités portuaires, les pêcheurs, les éventuels recycleurs... Résultat : Sea2see née en juillet 2016 récolte à présent, chaque jour, une tonne de déchets plastique marin dans plus de 30 ports espagnols. La startupLe projet de François van den Abeele a aussi reçu le soutien de célébrités espagnoles comme l’acteur Javier Bardem. Ces lunettes, conclut François van den Abeele sont”.A présent âgé de 46 ans, originaire de Ciney, Jean-Michel Alexandre a quitté la Belgique à 30 ans. “Jean-Michel se partage actuellement entre l’île Maurice et Madagascar où il a un projet de construction écologique. C’est, raconte-t-il, qu’il s’est lancé dans ce domaine.Particularité de la technique utilisée par Jean-Michel Alexandre? Elle consiste à compresser de la terre dans des sacs (riz, oignons, …) afin d’en faire des murs. Les avantages, entre autres : avoir la ressource directement sous les pieds, des coûts réduits, une absence de machinerie et une utilisation de la main d’œuvre locale. Pour l’avenir, Jean-Michel Alexandre espère promouvoir encore davantage cette technique.