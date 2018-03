Après avoir procédé à l’éviction de Mathieu Gallet, Président de Radio France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a communiqué, hier, le nom des six candidats à sa succession : cinq hommes et une femme, tous issus de la sphère politique et des médias radiophoniques.

Leurs projets stratégiques sont publiés sur www.csa.fr.

Le CSA a écarté deux autres candidatures pour "pour non-respect des critères de recevabilité". Parmi les deux rejets, celle du "triumvirat" Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice et Alex Vizorek, chroniqueurs sur France Inter. "Leur dossier n’était pas complet" nous précise le CSA.

Dans l'émission qu'elle co-anime avec Alex Vizorek, "Par Jupiter", à 17h, la chroniqueuse et son équipe évoquent ce mercredi le CSA et le dossier "mal ficelé" de l'éviction de Mathieu Gallet.

Cliquez ici pour découvrir leur candidature (et d'autres perles).