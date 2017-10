Dans Salut Les Terriens, Élisabeth Lévy (fondatrice de Causeur) a tapé sur les humoristes de France Inter qu'elle considère comme "les chiens de garde de la pensée unique".

On imagine que Guillaume Meurice, François Morel, Sophia Aram, Nicole Ferroni, Charline Vanhoenacker (Lévy l'avait déjà traitée de connasse), Guillermo Guiz et les autres ont parlé de cette intervention. Alex Vizorek a décidé d'en faire une chronique. "Je vais prendre un risque humoristique en vous proposant moins de pensée unique." Il enchaîne alors plusieurs blagues racistes. Devant le malaise sur le plateau, il ironise: "Oh les gars, vous êtes fermés d'esprit."

Dans son billet, le chroniqueur n'hésite pas non plus à la tacler plus frontalemenr. "Ça a été compliqué pour moi de recevoir des leçons d'humour de la part d'Elisabeth Lévy parce que c'est vrai, c'est une consœur que je respecte énormément. Et je dis consœur parce qu'on fait le même métier: on est tous les deux payés pour raconter des conneries et franchement, elle ne vole pas son salaire".

Un billet à voir en intégralité dans la vidéo ci-dessus.