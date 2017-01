Christian des "Douze coups de midi" sur TF1 n'en finit plus de faire parler de lui. Après avoir remporté plus de 800.000 euros, il est devenu le plus grand champion des jeux télé français. Sa culture générale impressionnante le rend terrifiant aux yeux de ses adversaires. Une question plane maintenant : qui arrivera à le battre?

Si Christian a avoué partir de lui-même lorsqu'il atteindrait le palier d'1 million d'euros, il se pourrait toutefois qu'il soit éliminé avant.

Jean-Luc Reichmann, le présentateur de l'émission, a en effet laissé un long message sur Facebook où il explique combien sa présence sur le plateau l'a touché durant six mois. Il explique également que Christian sera éliminé ce 14 janvier.





Cher Christian,

Après plus de 6 mois d’une aventure qui a bouleversé votre vie à tout jamais, ce samedi 14 Janvier Vous, le plus grand Maître de Midi de l’histoire des 12 COUPS, êtes éliminé.

(...)

Outre cela, votre merveilleuse aventure restera pour tous une très forte émotion de télévision, un moment inoubliable de notre émission.

Vous qui, à votre arrivée, n’aspiriez qu’à rendre hommage à votre Maman, fan invétérée de notre rendez-vous, grâce à elle, grâce aux 12 Coups, grâce à TF1, Vous qui n'aviez pas le sou, allez pouvoir à 52 ans manger à votre faim et déguster l'avenir bien plus sereinement avec Robin et Clément vos deux magnifiques enfants.

Félicitations à Vous Christian, oui Vous majuscule pour vos impressionnantes connaissances, pour vos démentielles performances sur la piste de danse, pour votre endurance et votre bienveillance à l'égard de nos équipes.

Merci avec un grand M Christian pour cette complicité que Vous avez su tisser tout au long de cette demie année passée à mes côtés.

Personnellement, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais Vous, du haut de vos 167 centimètres, Vous êtes maintenant le plus grand. Vous qui avez été décrié, critiqué, Vous avez su répondre à quelques 5000 questions que je vous ai posées.

Vous, l'amoureux du Je de l'être et des Jeux de maux, Vous allez me manquer...





Le compte Twitter "Le Zappeur Fou" avait également expliqué mi-décembre que Christian serait éliminé courant du mois de janvier. Il avait tablé sur le 15 mais il semblerait que le règne du champion s'achève bel et bien aujourd'hui.